İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü can verdi

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.