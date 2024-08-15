İETT'den kadınlar için yeni uygulama

Kaynak: Haber Merkezi
İETT'den kadınlar için yeni uygulama

İETT, kadın yolcular için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kadın yolcuların saat 22.00’den sonra güzergâh üzerinde istediği yerde inebileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İETT, kadın yolcular için yeni bir uygulama başlattı.

İstanbul'da 22.00'den itibaren geçerli olacak bu uygulama ile kadınlar, tüm İETT otobüslerinde güzergah üzerinde istedikleri yerde inebilecekler.

Bu uygulama daha önce 2016'da da hayata geçirilmiş ancak bir süre sonra kalkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir süre önce kadınların gece istedikleri yerde inebilmesi imkanını getirmişti.

İETT'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kadın yolcularımız,

Tüm İETT araçlarında, Saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebiliyorlar. İstanbul’un her noktasında araçlarımızla gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz."

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