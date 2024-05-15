İETT’ye bir ödül daha

Kaynak: ANKA
İETT’ye bir ödül daha
İstanbul'un öncü toplu taşıma kurumu İETT, taşıdığı yolcu sayısı ve filosuyla öne çıkarak uluslararası arenada birincilik ödülü kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteklediği, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen Uluslararası Summit 2024 Zirvesi'nde, İETT Dijital Dönüşüm Projesi "Ulaşımda Aklın Yolu" ismiyle birincilik ödülünü aldı.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Estonya gibi birçok ülkeden kurumun katıldığı zirvede ödülü, İETT adına Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Çağdaş Mersinlioğlu aldı.

İETT Dijital Dönüşüm Projesi, 50 otobüste uygulandı ve yolcuların daha konforlu, güvenli ve hızlı seyahat etmelerini sağlayan dijital yazılımlar ve uygulamalar geliştirildi.

Proje kapsamında trafik yoğunluğu analizleri, anlık yolcu sayımı ve alternatif güzergah oluşturma gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

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