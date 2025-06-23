İETT’ye uluslararası takdir ödülü

Dünyanın en büyük toplu taşıma birliği olan ve 100’den fazla ülkeden 1900’den fazla toplu taşıma kuruluşunu bünyesinde barındıran UITP, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlediği UITP Summit kapsamında, İETT’nin SÜHA projesini ödüle değer buldu.

Filo büyüklüğü, gerçekleştirdiği sefer sayısı ve taşıdığı yolcu sayısıyla Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT, ulusal ve uluslararası düzeyde aldığı ödüllere bir yenisini daha eklemiş oldu.

“ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM OTOBÜSÜ”

SÜHA projesi kapsamında, simülasyonlar ve animasyonlarla yeniden tasarlanan bir eğitim otobüsü, öğrencilere özel bir öğrenme ortamına dönüştürüldü. Otobüste; toplu taşıma ve yaya ulaşım kuralları, çevreci yakıtlar, enerji tasarrufu, yeni nesil ulaşım sistemleri ve kentsel mobilite gibi konular işleniyor. Deney setleri ve görsel materyallerle desteklenen eğitimler, öğrencilere interaktif bir deneyim sunuyor.

“HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ”

Projenin başladığı günden bu yana 91’i okul olmak üzere toplam 112 kuruma ulaşılırken, 33 bin 350 öğrenciye eğitim verildi. Dünya genelindeki toplu ulaşım kurumlarına örnek gösterilen proje ile İETT, 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.