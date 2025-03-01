IFAB yeni futbol kurallarını getiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Kurulu (IFAB) gelecek sezon için aldığı kuralların bazıları belli oldu. Yeni kuralların futbol sahalarında kullanılmasına başlanacak.

IFAB'IN GELECEK SEZON İÇİN ALDIĞI KURALLAR

- Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması kuralı, test edilecek.

- VAR incelemeleri sonrası hakem kararları stadyumda anons edilecek.

- Kaleci, topu 8 saniyeden fazla elinde tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

- 'Wenger' ofsayt tavsiyesi bazı karşılaşmalarda test edilecek.

- Hakemle sadece kaptanlar konuşabilecek.