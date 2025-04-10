İfade verecekleri gün gözaltına alındılar... Ağırel ve Soykan'a Cafer Mahiroğlu'ndan destek mesajı!

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İfade verecekleri gün gözaltına alındılar... Ağırel ve Soykan'a Cafer Mahiroğlu'ndan destek mesajı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, gözaltına alındı. İki gazeteciye tehdit ve şantaj suçlamaları yöneltildi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından iki gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin destek mesajı verdi. İşte o paylaşım...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başka bir dosyada şüpheli sıfatıyla yer alınan bazı şüphelilerin, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla yaptıkları şikayet üzerine iki gazetecinin gözaltına alındığını açıkladı.

CAFER MAHİROĞLU: HER İKİSİNİN DE YANINDAYIZ

ro.webpHalk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, ifade vermeye gidecekleri gün gözaltına alınan iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan’a ilişkin destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından iki gazetecinin gözaltına alınmasını şöyle değerlendirdi;

“Timur Soykan ve Murat Ağırel’in ifade vermeye gidecekleri gün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınması kabul edilemez. Uzun yıllar birlikte çalıştığım iki kardeşim de Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi gazeteciler arasındadır. Halk TV ailesi olarak her ikisinin de yanındayız.”

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