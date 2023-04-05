Özcan Deniz’e silahlı tehdidin altından bakın ne çıktı. İfadelere ulaşıldı 

Ev sahibi Özcan Deniz'in verdiği 31 bin 500 liralık bedeli beğenmeyince parayı elden geri iade etti. İkilinin tartışması üzerine olayın emniyet güçlerine aktarıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ KİRA ARTIŞI



Sabah'ın haberine göre ev sahibinin bahçede logar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı. İkili arasında daha önceye dayalı kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıktı.

"SİLAHINI ÇIKAR, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"



Tartışma sırasında iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuşmuştu. Bu sırada Özcan Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etmişti.

'KİRAYI ARTIRMASINI İSTEDİM REDDETTİ'



Karakolda ifade veren ev sahibi Osman B., ifadesinde, "Özcan Deniz'in evine giderek 25 bin kira bedelini kendisine teslim etmiş ve kiraya artış yaptığımı söyleyerek tekrar yatırmasını söylemiştim. Ancak hesabıma 2 Mart günü Özcan Deniz adına yine 31 bin 500 olarak yine para geldi. Zaten benim Deniz'e iade ettiğim kısmı vergi harici kısımdı. Kendisi kira konusunda yine bildiğini okudu. Bende olay günü villaya giderek görevliye Özcan Deniz'i çağırmasını söyledim" dedi.

KİMSEYİ KORKUTMADIM



Osman B., ifadesinin devamında "Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi." diye konuştu.

Daha sonra Özcan Deniz'in evine giderek polise haber verdiğini söyleyen ev sahibi ünlü şarkıcıyı tehdit etmediğini sadece kira konusunda konuşmak için ikametine gittiğini söyledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.



