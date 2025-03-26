İfadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı adliyede

"İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Güney dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Güney'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında savcılığa gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifade işlemleri başladı.