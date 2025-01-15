İfadeye çağrılmıştı! Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serenay Sarıkaya gibi bazı ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA BUGÜNLERE GELDİM"

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul Adliyesi'ne gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika süren ifadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıkaya, "Hakkımızda çıkan aslı astarı olmayan iftiraların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim, hiçbir problem yok. Benim adıma da yönlendirilen iddiarla alakalı ben de hukuki işlem başlatacağım. Dişimle tırnağımla bugünlere geldim. Bu bir itibarsızlaştırma çabası. Gerçek net bir şekilde ortada. İfademi verdim gidiyorum" dedi.

AYŞE BARIM HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULANMIŞTI

"Çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan, ID İletişimin kurucusu Barım’ın, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı, rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülmüştü.