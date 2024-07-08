IFFHS ilan etti. Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IFFHS ilan etti. Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun açıkladığı dünyanın en iyi kulüpleri listesi Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürdü.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 30'da kendilerine yer bulmayı başardı.

1 YILLIK PERFORMANS DİKKATE ALINDI

IFFHS, listeyi takımların 1 yıllık performanslarını dikkate alarak yayınladı.

İşte dünyanın en iyi takımları:

1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan
2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan
3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan
4- Atalanta (İtalya): 316 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan
6- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Arsenal (İngiltere): 248 Puan
10- Inter (İtalya): 247 Puan
29- GALATASARAY: 205.5 Puan
30- FENERBAHÇE: 203.5 Puan
82. BEŞİKTAŞ: 146.5 Puan
157. TRABZONSPOR: 105.5 Puan

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TARAFTARI BİRBİRİNE GİRDİ
Ezeli rakiplerin taraftarları, sosyal medya üzerinden düelloya tutuştu.

Fenerbahçe taraftarları, bu sezon topladıkları ülke puanından dolayı Galatasaray'ın üstünde olduğunu iddia ederken, Galatasaray taraftarları ise durumun böyle olmadığını ve Fenerbahçe'nin üstünde olduklarını savundu.

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