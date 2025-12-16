Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en iyi 20 yaş altı futbolcularını açıkladı. Yıl geneline yayılan performansların değerlendirildiği listede zirve Lamine Yamal'ın oldu.

IFFHS OYLAMASI NASIL YAPILDI?

IFFHS tarafından yapılan açıklamada oylamanın sezon bazlı değil, ocak–aralık dönemini kapsayan yıllık performanslara göre yapıldığı vurgulandı.

Değerlendirme, 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan uluslararası jüri tarafından gerçekleştirildi.

LAMINE YAMAL YİNE ZİRVEDE

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, IFFHS tarafından üst üste ikinci kez “Yılın En İyi 20 Yaş Altı Futbolcusu” seçildi. 233 puanla rakiplerine büyük fark atan genç yıldız, yalnızca yaşıtlarını değil, üst düzey futbolcuları da geride bırakan performansıyla listenin açık ara lideri oldu.

İKİ MİLLİ YILDIZ LİSTEDE

Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız 10 puanla 6. sırada yer alırken Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler 30 puanla 4. sıraya adını yazdırarak ilk 5’e girmeyi başardı. İkili Tuttosport'un her yıl gerçekleştirdiği 'Golden Boy' oylamasında da ilk 10'da yer almıştı.

IFFHS 2025 EN İYİ U20 TOP 10 LİSTESİ

1. Lamine Yamal (Barcelona / İspanya) - 233 puan

2. Désiré Doué (PSG / Fransa) - 90 puan

3. Estevao (Palmeiras - Chelsea / Brezilya) - 50 puan

4. Arda Güler (Real Madrid / Türkiye) - 30 puan

5. Pau Cubarsí (Barcelona / İspanya) - 19 puan

6. Kenan Yıldız (Juventus / Türkiye) - 10 puan

7. Warren Zaire-Emery (PSG / Fransa) - 7 puan

8. Franco Mastantuono (Real Madrid / Arjantin) - 5 puan

9. Rodrigo Mora (Porto / Portekiz) - 4 puan

10. Obed Vargas (Seattle Sounders / Meksika) - 3 puan