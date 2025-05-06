İflas eden efsane restoran yeniden doğdu. 200’den fazla şubesi binlerce çalışanı vardı

1980’li ve 90’lı yıllarda ABD’de ailelerin ve çocukların gözdesi olan Ground Round, 21 yıllık sessizliğin ardından kapılarını yeniden açtı. Massachusetts’in Shrewsbury kasabasında, Joseph ve Nachi Shea kardeşler tarafından satın alınan markanın isim haklarıyla hayata dönen restoran, nostaljik ruhunu modern bir deneyimle harmanlıyor.

Bir zamanlar 200’den fazla şubesiyle Amerika’nın kuzeydoğusunda fenomen olan zincir, yer fıstığı kabuklarının yere atıldığı, dondurmaların plastik beyzbol şapkalarında servis edildiği eğlenceli atmosferiyle tanınıyordu.

NOSTALJİK LEZZETLER MODERN DOKUNUŞLAR

Ground Round’ın menüsü, biftek parçaları ve patates kabukları gibi klasik atıştırmalıklarla dikkat çekiyor. “Çocuklar kiloları kadar öder” kampanyası, dönemin ikonik promosyonlarından biriydi. Yeni dönemde ise restoran, geleneksel lezzetleri koruyarak modern damak tatlarına hitap eden yenilikler sunuyor. Şık dekorasyonu ve samimi ortamıyla, hem eski müdavimlerini hem de yeni nesilleri cezbetmeyi planlıyor.

YENİDEN DOĞDU

2004 yılında ilk iflasını yaşayan Ground Round, sonraki yıllarda şube sayısında büyük düşüş yaşadı. Ancak Shea kardeşlerin vizyonu, markayı eski şaşalı günlerine döndürmeyi amaçlıyor. Şu an Kuzey Dakota’da üç, Ohio’da bir lisanslı şube bulunuyor. Yeni sahipler, franchise modeline sıcak bakmasa da başarılı olunursa şube sayısını artırmayı planlıyor.

YENİDEN DOĞDU

Ground Round, çocuk dostu aktiviteleri ve ebeveynler için rahat bir ortam sunarak ailelerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Markanın internet sitesinde, “Bu bir geri dönüş değil, yeniden doğuş” ifadeleriyle iddialı bir başlangıç vurgusu yapılıyor. Shrewsbury’deki ilk şube, bu hedefin ilk adımı olarak görülüyor.