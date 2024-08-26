İflas kervanına ünlü sigara markası da katıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İflas kervanına ünlü sigara markası da katıldı

Türkiye'den ve dünyadan iflas haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu kez dev sigara markası iflasın pençesine düştü.

23 yıllık ünlü sigara markası girdiği darboğazdan çıkamayarak iflasın pençesine düştü.

Almanya’da dev markalardan biri daha iflas eden şirketler listesine girdi. Achern merkez üretim yapan tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusu yaptı.

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TMCC'nin Offenburg bölge mahkemesine iflas başvurusu yapması sektörde büyük yankı uyandırdı Mahkeme şu anda iflas sürecinin ilk aşamasını başlatarak şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olup olmadığını belirlemek için çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern’deki hukuk firması Schultze & Braun adına yaptığı duyuruda, operasyonların devam edeceğini ve çalışanların işlerinin şu an için güvende olduğunu açıkladı. Çalışanların maaşlarının, Federal Çalışma Ajansı’nın sağladığı iflas yardımı ile Ekim ayına kadar güvence altına alındığı belirtildi.

TMCC'nin iflasının arkasında özellikle 3 neden olduğu söylendi. Bunlardan ilki sigara paketleri için gerekli vergi pullarının yüksek finansmanı, ikincisi üretim makinelerinin birinin arıza yapması üçüncüsü ise tütün tüketicilerinin talebindeki düşüş olarak gösterildi.

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