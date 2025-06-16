İflasın eşiğine geldi: IKEA’nın rakibi Trump’ın vergi kararından nasibini aldı!

Teksas merkezli perakende zincirinin ikiyüze yakın mağazası bulunuyor. İflas başvurusuna rağmen magazalarının işleyişini durdurmayacağını açıklayan marka, iflas koruma sürecinin yaklaşık 20 mağazanın kapatılmasıyla sonuçlanacağı belirtiliyor. Mahkeme sürecinde daha fazla şubenin kapanması da ihtimaller arasındaki yerini koruyor.

Brad Weston, yaptığı açıklamada “Hızla değişen bir ticaret ortamında tarifelerin etkisiyle baş etmeye çalışıyoruz” diyerek gümrük vergilerinin şirketin sürdürülebilirliğini zorladığını beirtti.

ABD merkezli şirketin ürünlerinin büyük bölümü Çin’den ithal etmesi nedeniyle. Trump döneminde uygulamaya konan yüzde 30’luk Çin tarifeleriden de etkilenen At Home, ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldı.



At Home, 2021 yılında 2.8 milyar dolarlık bir özel sermaye anlaşmasıyla Hellman & Friedman tarafından satın alınmıştı. Ancak 15 Mayıs 2025’te kritik bir faiz ödemesini kaçırarak iflas sinyallerini vermişti. Şirketin 2 milyar dolardan fazla borcu bulunuyor.