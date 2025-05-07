İflasın fotoğrafı... Türk futbolu nereye gidiyor?

Türk futbolunda kulüpler, ekonomik olarak her geçen gün daha kötüye giderken, FIFA’da dosyası bulunan kulüp sayısı da 28’e ulaştı. Toplamda 200’ü aşkın dosyası bulunan Türkiye, bu alanda Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. UEFA’ya bağlı toplam 44 ülkenin FIFA’da dosyası bulunurken, Türkiye’deki kulüplerin toplam dosya sayısı, 10 ülkeye bedel durumda.

TÜRK KULÜPLERİNİN FIFA'DA 212 DOSYASI VAR

Her geçen hafta yeni davaların eklendiği FIFA’da Avrupa kulüplerinin toplam dosya sayısı 542 iken bunların 212’si Türk kulüplerine ait. 28 kulübe ait olan bu dosyalar, son 1 haftada da artmaya devam etti. Geçtiğimiz haftadan bu yana listeye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Konyaspor, Eyüpspor ile birlikte Pendikspor, Ümraniyespor, Bursaspor, Şanlıurfaspor ve Ataşehir Belediyespor da eklendi.

EN YAKIN RAKİBİMİZİ 4'E KATLADIK!

Türkiye, FIFA’da sonuçlanmış ve transfer engeli getiren 212 dosya, Avrupa’nın zirvesinde… Türkiye’nin en yakın takipçisi 50 dosya ile Yunanistan oldu. Listenin devamında Romanya (36), Ukrayna (32), Letonya(20), Kıbrıs (18), Kazakistan (13), Portekiz (12), Rusya (11), Belarus (10) ve İtalya (10) yer alıyor.