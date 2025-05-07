İflasın fotoğrafı... Türk futbolu nereye gidiyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İflasın fotoğrafı... Türk futbolu nereye gidiyor?

Son zamanlarda Türk futbol kulüplerinin yaşadığı maddi sorunlar hala artmaya devam ediyor. Birçok kulübümüzün yaşadığı bu problemler FIFA dosyalarında da kendine yer buldu. FIFA'da yer alan dosyaların hemen hemen yarısı kulüplerimize ait.

Türk futbolunda kulüpler, ekonomik olarak her geçen gün daha kötüye giderken, FIFA’da dosyası bulunan kulüp sayısı da 28’e ulaştı. Toplamda 200’ü aşkın dosyası bulunan Türkiye, bu alanda Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. UEFA’ya bağlı toplam 44 ülkenin FIFA’da dosyası bulunurken, Türkiye’deki kulüplerin toplam dosya sayısı, 10 ülkeye bedel durumda.

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TÜRK KULÜPLERİNİN FIFA'DA 212 DOSYASI VAR

Her geçen hafta yeni davaların eklendiği FIFA’da Avrupa kulüplerinin toplam dosya sayısı 542 iken bunların 212’si Türk kulüplerine ait. 28 kulübe ait olan bu dosyalar, son 1 haftada da artmaya devam etti. Geçtiğimiz haftadan bu yana listeye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Konyaspor, Eyüpspor ile birlikte Pendikspor, Ümraniyespor, Bursaspor, Şanlıurfaspor ve Ataşehir Belediyespor da eklendi.

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Türkiye, FIFA’da sonuçlanmış ve transfer engeli getiren 212 dosya, Avrupa’nın zirvesinde… Türkiye’nin en yakın takipçisi 50 dosya ile Yunanistan oldu. Listenin devamında Romanya (36), Ukrayna (32), Letonya(20), Kıbrıs (18), Kazakistan (13), Portekiz (12), Rusya (11), Belarus (10) ve İtalya (10) yer alıyor.

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