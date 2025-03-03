İftar hazırlığı yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
İftar hazırlığı yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iftar saatinde çıkan yangında 3 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyünde akşam saatlerinde Recep T.'ye ait 3 katlı evin çatı katında iddialara göre kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen alevler çatının tamamını sardı. Ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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Olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın dar olmasından dolayı araçlar binaya yaklaşamayınca hortumlar uzatılarak yangına müdahale edildi.

İftar saatine yakın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatının tamamı yanarak küle döndü.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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