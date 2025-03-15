İftar saati evin camlarını kırıp molotofkokteyli attılar

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Turgut Özkal’ın, aynı şekilde saldırıya uğrayan yeğeni ve kız kardeşinin evlerinden sonra, “Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım” diyerek yetkililerden yardım istedi.

İFTAR SAATİ BİSİKLETLE GELDİLER

Olay, Bahçelievler Mahallesi 1127 Sokak’ta bulunan tek katlı evde saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Turgut Özkal, ailesiyle birlikte Mersin'in Mut ilçesindeki kızına iftar yemeğine gitmişti. Tam iftar saati civarında, bisikletle evin yanına gelen 2 şüpheli, evin tüm camlarını ve panjurlarını kırarak içeriye molotofkokteyli attı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ERKEN MÜDAHALE EDEREK YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin erken müdahalesiyle yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evin ve çevresinin incelenmesi için çalışmalar başlatıldı.

TURGUT ÖZKAL: "BİR AN ÖNCE BUNLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Ev sahibi Turgut Özkal, yaşadığı korkunç olayı şu şekilde anlattı: “Biz bugün Mut’a kızımın yanına iftar yemeğine gitmiştik. Orada telefon geldi, yemeğimizi de yiyemeden geri geldik. Geldik ki evi yakmışlar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım. Bu yanan 3’üncü ev. Dün yeğenimin evini yine aynı şekilde yaktılar. 4 ay önce de kardeşimin evini yaktılar. İçeriye, odalara molotofkokteyli atmışlar. Sadece 1 oda tutuşmuş, diğerleri sönmüş. Yatak odası tamamı yanmış. Camları, panjurları ve arabanın camını kırmışlar."

GÖRGÜ TANIKLARI: "BİSİKLETLE KAÇTILAR"

Görgü tanığı komşu Süleyman Uysal, olay anını şu şekilde aktardı: “Ben orucumu açmak için içeriye girmiştim. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Eşimden dışarıya bakmasını istedim. Eve ateş atmışlar, onu görmüş. Ben hemen dışarıya çıktım, adamı tanımıyorum, adamın yüzü kapalıydı. Geldim burada bir kişinin elinde şişe vardı, galiba içindeki benzindi. Yüzü kapalı adam kaçtı gitti. Sonra diğeri benzinle geliyor, yerden taş alıp attım, o da bana attı. Sonra bisiklete binip kaçtılar.”

DÜN YEĞENİNİN, 4 AY ÖNCE DE KARDEŞİNİN EVİ YAKILDI

Turgut Özkal'ın yeğeni Murat Özkal’ın evi, dün akşam yine iftar saatinde aynı yöntemle saldırıya uğradı. Bisikletle gelen iki kişi, evin camını kırarak içeriye molotofkokteyli attı ve yangına sebep oldular. Ayrıca, 20 Kasım 2024 tarihinde de Murat Özkal’ın annesine ait Bahçelievler Mahallesindeki evin de aynı şekilde yakıldığı öğrenildi.