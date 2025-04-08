İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti!

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çolak sağlık sorunları sebebiyle istifasını sundu.

Habertürk'ün haberine göre, iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) başlayan Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı görevini yürüttü.

Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerinde rol alan Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yaptı. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığı görevini yaptı.

2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su görevlerini Ender Çolak yaptı.

Çolak'ın istifası İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın ardından gelmesi dikkat çekti.