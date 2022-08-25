İGDAŞ personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İGDAŞ’ın bir sağlık elemanı alınacağı duyuruldu.
Adaylar başvurularını 25 Ağustos 2022 tarihine kadar kurum kariyer kariyer internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.
ŞARTLAR
Acil tıp teknisyenliği paramedik veya hemşirelik bölümü lise önlisans lisans mezunu olmak,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı aktif İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,
Temel office programlarını iyi derecede kullanmak,
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,
Kendini geliştirmeye açık olmak.
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