İGDAŞ personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İGDAŞ, insan kaynakları uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
Mülakat bilgileri daha sonra kurum tarafından duyurulacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmış olmak
Tercihen İngilizce bilmek
MS Office programlarına hakim olmak
35 yaşını aşmamış olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
Kendini geliştirmeye açık olmak
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