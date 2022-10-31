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İGDAŞ personel alacak

İGDAŞ, insan kaynakları uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:50
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İGDAŞ personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İGDAŞ, insan kaynakları uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. 

İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Mülakat bilgileri daha sonra kurum tarafından duyurulacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmış olmak

Tercihen İngilizce bilmek

MS Office programlarına hakim olmak

35 yaşını aşmamış olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

Kendini geliştirmeye açık olmak

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