İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu

Ali Ender Çolak'ın istifasının ardından İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, bugün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çolak, sağlık sorunlarını gerekçe gösterirken, yerine geçecek isim belli oldu.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda genel müdürlük koltuğuna Nihat Narin'in getirildiği açıklandı.

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti!İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti!

Müdürlükten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nihat Narin, mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır.

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Nihat Narin

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