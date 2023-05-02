İGDAŞ’tan çalışanlarına psikolojik destek semineri

İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde arka arkaya gerçekleşen büyük depremlerin ardından, İGDAŞ çalışanlarının bir bölümünün bölgeye giden İGDAŞ Arama-Kurtarma Ekibi'nde doğrudan görev aldığı; bir bölümünün de yakınlarını enkaz altında kaybettiği kaydedildi. Bu çerçevede İGDAŞ çalışanları için, özellikle deprem sonrası gelişen kaygılar ve “normalleşme”ye destek olunabilmesinin yanı sıra üstlenilen rollerin psikolojik baskılarıyla başa çıkılabilmesine dönük olarak bir seminer düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda kamuoyunun da tanıdığı uzman psikolog Gökhan Çınar, 9 Mayıs günü saat 13.00’te, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 'Gel Yeniden Başlayalım' başlıklı bir seminer verecek.

Açıklamada ayrıca, “Bireysel ve toplumsal yaralarımız üzerine dertleşeceğimiz, her türlü zorluk karşısında güçlü kalmak ve yeniden başlamak için atmamız gereken adımların konuşulacağı etkinliğe, çalışanlarımız davetlidir” denildi.

Seminerde ayrıca şu başlıklar yer alacak:

“- Sen doğmadan sana aktarılanlar, doğum hikayen, çocukluk döneminin travmaları ve zor anıları, büyüme hikayendeki kırılma noktaları seni gerçek sen mi yaptı?

- Bunca yük, sana yüklenen kaygı ve üstlendiğin rollerin arkasındaki sen kimsin? Özün nasıl?

- Bu sefer senin “Katarsis”in için buluşalım.

- Gel, hem dertleşelim hem yüzleşelim.”