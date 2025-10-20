YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), geleneksel hâle gelen “İğde Şenliği”nin bu yıl beşincisini büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, hem akademik hem de sosyal yönüyle kampüs hayatına renk kattı. ASÜ Sosyal Yaşam Merkezi yanında bulunan iğdelik alanda yapılan şenlik, gün boyu süren müzik, yarışma, gösteri ve tanıtım etkinlikleriyle öğrenciler ve davetlilerden yoğun ilgi gördü.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Açılış programına Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kocaş, ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, öğrenci topluluklarının kurduğu stantları gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TOPLULUKLARDAN RENKLİ TANITIMLAR VE ETKİNLİKLER

Şenlik kapsamında ASÜ’nün farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, yıl boyunca yürüttükleri çalışmaların tanıtımını yaptı.

Renkli Eller Topluluğu yüz boyama, parmak baskısı, görsel bulmaca ve “müzikle kelime bulma” gibi yaratıcı etkinliklerle büyük ilgi topladı.

Okçuluk Topluluğu, geleneksel Türk sporlarından biri olan okçuluk gösterisiyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Afet Farkındalığı Topluluğu, itfaiye ekipleriyle birlikte arama-kurtarma faaliyetlerini ve yangın söndürme araçlarını tanıttı.

Techno Youth Topluluğu, teknolojiyi eğlenceyle buluşturarak “emojilerle şarkı tahmin etme” ve “quiz yarışması” etkinlikleriyle şenliğe dinamizm kattı.

EĞLENCE, BİLİM VE KÜLTÜR BİR ARADA

İğde Şenliği sadece eğlenceli etkinliklerle değil, aynı zamanda bilgi ve bilimsel sunumlarla da dikkat çekti. Öğrenciler hazırladıkları teknolojik ve bilimsel projeleri katılımcılara tanıttı. Gün boyu süren etkinliklerde müzik dinletileri, spor yarışmaları ve bilgi yarışmaları düzenlendi. Davetlilere Aksaray’ın yöresel tatlarından biri olan iğde helvası ikram edildi.

“KAMPÜS KÜLTÜRÜMÜZÜ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, İğde Şenliği’nin üniversitenin sosyal yaşamına büyük katkı sunduğunu vurguladı. Sever, “Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin üretkenliğini, paylaşım kültürünü ve toplumsal duyarlılığını artırıyor. Aksaray Üniversitesi olarak hem akademik başarıyı hem de sosyal gelişimi destekleyen bir kampüs kültürü oluşturmak istiyoruz” dedi.

ASÜ’DE BAHAR COŞKUSU

Şenliğin sonunda sahne alan müzik toplulukları günün yorgunluğunu eğlenceli performanslarla unutturdu. Öğrenciler gönüllerince eğlenirken, protokol üyeleri ve akademisyenler de etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Aksaray Üniversitesi İğde Şenliği, her geçen yıl artan katılım ve zenginleşen etkinlik içeriğiyle ASÜ’nün geleneksel buluşmalarından biri hâline geldi. Üniversite yönetimi, şenliğin önümüzdeki yıllarda da kültürel bir marka etkinliğe dönüşmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.