Iğdır AFAD, Aliköçek İlkokulu, Alibeyköy İlkortaokulu, Çakırtaş İlkortaokulu, Mezra İlkokulu ve Zor Karaçomak Köyü İlkokullarında öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verdi.

Iğdır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, afet bilincini artırmak ve öğrencilere temel afet yönetimi bilgilerini kazandırmak amacıyla köy okullarında farkındalık eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Eğitim Şube Müdürü Metin Birge ve Şef Mustafa Gürel tarafından Aliköçek ve Mezra Köyü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere ve öğretmenlere afet anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında yapılması gereken “çök-kapan-tutun” hareketi ve afet sonrası güvenli toplanma alanlarına yönelme konuları detaylı şekilde işlendi.

AFAD uzmanları, eğitim boyunca katılımcılara afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Öğrenciler, tatbikatlar sırasında edindikleri bilgileri uygulayarak afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca öğretmenlere, öğrencileri bilinçlendirme ve okulda afet planlarını etkinleştirme konularında bilgi verildi.

Iğdır AFAD Müdürlüğü yetkilileri, afet farkındalığının erken yaşlarda kazanılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitimlerin kent genelindeki tüm okullarda devam edeceğini ifade etti.

Eğitim sonunda öğrencilere broşürler dağıtılırken, öğretmenler de eğitimin faydalı ve bilinçlendirici olduğunu belirterek AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Iğdır AFAD, afetlere karşı bilinçli toplum hedefiyle eğitim faaliyetlerini sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.