IĞDIR AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

IĞDIR

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/312 Esas

DAVALI : AHMET URAL : 22285996182 T.C. Kimlik No'lu, Ali ve Tevrat Oğlu,

15/01/1983 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı AHMET URAL'ın adresi bu güne kadar bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma günü tebliğ edilememiş olup davalının bir vekil tarafından temsil edilmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam edileceği hususu ile tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesi sunması, delil bildirmesi için iki haftalık kesin süre verildiği, verilen kesin süreye uyulmadığı takdirde o cevap dilekçesi sunma ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.