Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 7. dakikada Fofana ile öne geçti.

32. dakikada Bruno farkı ikiye çıkarırken, Adana Demirspor 56. dakikada Sefa Gülay ile umutlandı. Ancak Iğdır FK, 64. ve 69. dakikalarda bir kez daha Bruno’nun sahneye çıkmasıyla üstünlüğünü pekiştirdi ve mücadeleden 4-1’lik net bir skorla ayrıldı.

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Iğdır temsilcisi, üç puanı hanesine yazdırırken Bruno hat-trick yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu.