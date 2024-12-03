Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a 3-2 yenilerek elenen Iğdır FK, bu sonuçla kupaya veda etti. Maçın ardından Iğdır FK yönetimi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Koşukavak, göreve geldiği süreçte takımın hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sunmuş olsa da, alınan yenilgi sonrası istifa kararı alarak yönetimden ayrıldı.