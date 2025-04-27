Iğdır FK Yeni Malatyaspor'u 9-0 mağlup etti

Alagöz Holding Iğdır FK Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor'u 9-0 mağlup etti.
YENİ MALATYASPOR 0 IĞDIR FK 9
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Turgut Doman, Sezgin Çınar, Kerem İlitangil
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Dk. 70 Halil Atcı), Emircan Bayrakdar, Alperen Arslan, Muhammed Gök (Dk. 77 Miraç Küçük), Muhammed UIusoy, Ömer Ataş, Kerem Altunışık (Dk. 78 Kemalcan Esen), Murat Güler (Dk. 60 Eymen Avcı), Umut Tanış (Dk. 66 Mehmet Yılmaz), Enes Savucu
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Caner Cavlan, Conte, Cebrail Karayel (Dk. 66 Burak Bekaroğlu), Alim Öztürk, Gökcan Kaya, Regattin, Eysseric (Dk. 78 Aly Malle), Avramovski (Dk. 57 Thuram), Ahmet Engin, Bruno (Dk. 78 Ali Yaşar)
Goller: Dk. 7 (Penaltıdan), Dk. 50, Dk. 68, Dk. 74 Bruno, Dk. 9, Dk. 71 (Penaltıdan) Regattin, Dk. 31 Alim Öztürk, Dk. 52 Ahmet Engin, Dk. 81 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Regattin, Dk. 28 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 35 Kerem Altunışık, Dk. 58 Muhammed Gök (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)