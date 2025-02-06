Iğdır hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Kaynak: İHA
Iğdır hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Iğdır’da görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Iğdır’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren Iğdır Hayvan Pazarı, karantina süresi boyunca geçici olarak kapatıldı.

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Iğdır Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 itibaren karantina süresince geçici olarak kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur. Bilgilerinize 7 Şubat 2025 tarihinde sevk işlemi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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