Iğdır Merkez SYDV işçi alacak

Iğdır Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Aile destek Merkezine proje koordinatörü alınacak.
Son başvuru tarihi 22 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Iğdır sınırları içerisinde yaşamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
30-45 yaş aralığında olmak.
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