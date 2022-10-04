Iğdır Tuzluca SYDV 7 işçi alacak

Iğdır Tuzluca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7 personel alacağını açıkladı.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, evde yaşlı bakım ve temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
25-50 yaş arasında olmak,
Tuzluca ilçesinde yaşamak,
İlgili bölümü bitirmek.
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