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Iğdır Tuzluca SYDV 7 işçi alacak

Iğdır Tuzluca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7 personel alacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:45
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Iğdır Tuzluca SYDV 7 işçi alacak

Iğdır Tuzluca SYDV 7 işçi alacak
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Iğdır Tuzluca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7 personel alacağını açıkladı.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, evde yaşlı bakım ve temizlik işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

25-50 yaş arasında olmak,

Tuzluca ilçesinde yaşamak,

İlgili bölümü bitirmek.

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