Iğdır Tuzluca'da mazbata gerginliği

Tuzluca ilçesindeki 31 Mart seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li belediye başkan adayı Cemal Kurnaz, yüzde 30.64'lük oy oranıyla bin 500 oy alarak seçimi birinci sırada tamamladı.

Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp, yüzde 28.27'lik oy oranıyla toplam bin 428 oy alan AK Parti'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan’a verildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçesiz kararının ardından Tuzluca’da gerginlik yaşanırken, YSK’nın gerekçeli kararını ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi. Kararın ardından ilçede çıkan olaylara polis müdahale ederken, birçok iş yerinin camları kırıldı.