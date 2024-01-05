Iğdır'da 24 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında yol kontrol noktasında yapılan aramada iki araçta Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin taşındığı 2 araca ise el konuldu.