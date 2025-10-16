Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde dün gece saat 00.30 sularında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mahallede yapımı süren bir inşaattan 5 katlı binaya doğru ateş açtı. Mermiler, binanın 3, 4 ve 5’inci katlarına isabet etti. Olayın gece yarısı gerçekleşmesi ve bina sakinlerinin uykuda olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay sonrası bina sakinleri büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar sabah uyandıklarında yataklarının üzerinde boş mermi kovanları bulduklarını belirtti. Görgü tanıkları, saldırının rastgele olmadığını ve binanın doğrudan hedef alındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.