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Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:23
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Iğdır'da 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu
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Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Iğdır'daki Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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