Iğdır'da akılalmaz olay! İki yengesini katletti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Iğdır'da akılalmaz olay! İki yengesini katletti

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, iki yengesini silahla vurarak öldürdü.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Iğdır'da akılalmaz olay! İki yengesini katletti

Iğdır'da akılalmaz olay! İki yengesini katletti

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