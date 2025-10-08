YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır’da emniyet ve jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar” kapsamında, 29 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde yapılan yol kontrolleri ve huzur operasyonlarında önemli bir başarı elde edildi.

Yapılan çalışmalarda;

• 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

• 5 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs,

• İfadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere, toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.