YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu bir haftada 33 aranan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar” kapsamında yürütülen operasyonlarda, 06-12 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 33 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalarda;

* 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

* 5 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs,

* İfadeye yönelik aranması bulunan 27 şahıs olmak üzere toplamda 33 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, Iğdır genelinde vatandaşların huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.