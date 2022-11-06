Tadilat çalışmasını izlerken az kalsın ölüyordu

Olay, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü içerisindeki su kuyusunda meydana geldi. 7 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki boş su kuyusunun tadilatını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

KALÇA VE SAĞ KOLU KIRILDI

Kuyuda çalışan işçilerin bilgi vermesi üzerine Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ile görevliler, kuyuya inerek yaralıyı halata bağladıkları sedyeyle çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ergir Yürek’in kalça ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. (DHA)