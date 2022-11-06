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Tadilat çalışmasını izlerken az kalsın ölüyordu

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’ndeki 7 metre derinliğindeki boş su kuyusunun tadilat çalışmalarını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybedip, kuyuya düşerek yaralandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:03
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Iğdır'da bir adam, tadilat çalışmalarını izlerken 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü

Tadilat çalışmasını izlerken az kalsın ölüyordu
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Olay, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü içerisindeki su kuyusunda meydana geldi. 7 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki boş su kuyusunun tadilatını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybederek kuyuya düştü. 

KALÇA VE SAĞ KOLU KIRILDI

Kuyuda çalışan işçilerin bilgi vermesi üzerine Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ile görevliler, kuyuya inerek yaralıyı halata bağladıkları sedyeyle çıkardı.  Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ergir Yürek’in kalça ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. (DHA)

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