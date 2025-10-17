Akay Aktaş/Iğdır /Yeniçağ

CHP Iğdır İl Kongresi, yoğun katılımla gerçekleşti. Mevcut il başkanı Öztürk Kaylan ile Nizamettin Ada’nın yarıştığı seçimde, 79 delegenin oy kullandığı kongrede Ada, 43 oy alarak yeni il başkanı seçildi. Kaylan ise 36 oyda kaldı.



Büyük heyecana sahne olan kongrede, Ada delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak görevi devraldı. Yeni il yönetim kurulu Osman Mankuli, Rüstem Çekim, Mehmet Toka, Bilgihan Ova, Mehmet Demir, Erdoğan Eraslan, Cevzet Kaya, Selahattin Güven, Salih Basılgan ve Ali Aydın’dan oluştu. Ada, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Iğdır’da CHP’yi daha da güçlendirme sözü verdi.