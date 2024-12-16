Iğdır’da çöp kovaları yandı

Kaynak: İHA
Iğdır’da çöp kovaları yandı

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler parktaki çöp kovalarını yaktı.

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler parktaki çöp kovalarını yaktı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Iğdır Merkez Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Parkı ile Topçular Mahallesi'ndeki Dilucu Şehitleri Parkı'nda asmalı çöp kovaları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Olayı gören vatandaşlar, hemen emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan çöp kovalarını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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