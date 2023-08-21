Iğdır'da deprem

Editör: Murat Öztürk
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ermenistan'da saat 12.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Iğdır'da da hissedildi.
Depremin derinliği 7 km. olarak belirlendi.
Ermenistan’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Iğdır'da da hissedildi.
Editör: Murat Öztürk
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ermenistan'da saat 12.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Iğdır'da da hissedildi.
Depremin derinliği 7 km. olarak belirlendi.