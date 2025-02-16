Iğdır’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmek 10 liradan satılacak. Gelen zamma vatandaşlar tepki gösterirken fırıncı esnafı ise maliyetlerin arttığını ekmek fiyatlarının düşük kaldığını belirtti.

Bir vatandaş, "Milletin hali perişan ne ekmek alabiliyorsun ne de başka bir şey, ekmek olmuş 10 lira. Bir liraya aldığımız ekmek 10 lira olmuş ne yapalım.

Başka bir vatandaş, "Az bile olmuş İstanbul’da 15 lira burası daha ucuz" diye konuştu.

"HAYAT ŞARTLARI ZOR"

Bir diğer vatandaş “Ne diyeyim memlekette her şey başını almış gitmiş ekmek 10 lira olsa ne olur bir sıfır atsak ekmek bir lira” şeklinde konuştu.

Fırıncı Enver Ebren ise "Şu anda ekmek 9 liraydı 10 lira oldu, 200 gram ekmek zarar ediyor şu anda İstanbul’da ekmek 15 - 20 lira olmuş, unun torbası bin 50 lira olmuş. Unun boşaltması bir çuval 10 liraya boşaltıyorlar. Herkes zaten 10 lira veriyor bozuk para yok ki. Bana doğal gaz 40 bin elektrik 20 bin gelmiş şartlar çok zor. Hayat şartları zor” dedi.