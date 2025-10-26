Iğdır'da esnafın umudu, Türk lirasındaki değer kaybı üzerine Nahçıvan'dan alışverişe gelenler oldu. Iğdırlı esnaf Mehmet Ali Çelik, "Çok şükür ki Azerbaycan parasının yüksek olması nedeniyle gelen müşterilerimiz var, yoksa halimiz daha kötü olurdu" dedi.

Türk lirasındaki değer kaybının ardından 1 Azerbaycan manatının yaklaşık 25 lira olması, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınırı bulunan Iğdır'da ekonomisinde sınır ötesi alışverişi artırdı.

Iğdırlı esnaf Mehmet Ali Çelik, yerel halkın alışveriş tercihlerinin zincir marketlere kaydığını, kendi ticaretlerinin ise neredeyse tamamen Nahçıvan’dan gelen müşterilere bağlı hale geldiğini anlattı.

Çelik, Azerbaycan manatının Türk lirasına göre değerli olmasının esnafı bir nebze rahatlattığını belirterek, “Çok şükür ki Azerbaycan parasının yüksek olması nedeniyle gelen müşterilerimiz var, yoksa halimiz daha kötü olurdu. Ama bugün aldığımızı yarın aynı fiyata yerine koyamıyoruz. 10 liraya sattığımızı gidip 12 liraya alıyoruz. Fiyatlar her hafta artıyor. 20 koli mal satıyoruz, 18 koli alabiliyoruz. Esnaf gerçekten zor durumda” ifadelerini kullandı.

Artan döviz kurları nedeniyle maliyetlerin sürekli yükseldiğini dile getiren Çelik, kredi kartı borçlarını ve çeklerini karşılamakta zorlandıklarını, zaman zaman komşularından borç almak zorunda kaldıklarını belirtti.

"YETKİLİLERİMİZDEN PARK SORUNUNA ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Nahçıvanlı alışverişçilerin araç park yeri bulamadığı için kent merkezine gelmekten kaçındığını vurgulayan Çelik, “Iğdır’da otopark yok. Yabancı vatandaş aracını nereye park edeceğini bilemiyor. Polis ceza yazınca bir daha gelmiyorlar. Bu durum bizi ciddi biçimde etkiliyor. Yetkililerimizden park sorununa acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Esnafın tek umudunun Nahçıvan’dan alışverişe gelen turistler olduğunu vurgulayan Çelik, “Onlar da olmasa dükkanımızın ışığı bile yanmaz,” diyerek kent esnafının içinde bulunduğu ekonomik zorlukları ifade etti.