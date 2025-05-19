Iğdır'da faciadan dönüldü! Öğrenci yurdunda yangın

Iğdır'da bir öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı esnada çatı malzemesi alev aldı.

Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu.

Yurttaki öğrenciler tahliye edilip itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla da (TOMA) müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Iğdır Valisi Ercan Turan da yurda gelerek, konuyla ilgili bilgi aldı.

Ölü ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.