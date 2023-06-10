Iğdır’da iki otomobil çarpıştı

Iğdır’da iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Iğdır’da iki otomobil çarpıştı

İHA'nın haberine göre, kaza Topçular Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 ZEH 63 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken aynı şekilde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 76 DL 444 plakalı araç ara caddeden çıkarken araca çarptı.

Çarpma etkisi ile öndeki araç savrulurken diğer aracın ön kısmında büyük bir hasar oluştu. İki araçta bulunan kişiler yara almadan kurtulurken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile iki aracın da hava yastıklarının açıldığı görüldü. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinde kaldırıldı.

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