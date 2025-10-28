Iğdır’da Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu iki işçi asansör boşluğundan zemine düştü.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yaralanan işçilerden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41) ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sananı Fatullayev (41) ise Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Erzurum Araştırma Hasatnesine sevk edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

İş sağlığı ve güvenliği ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan işçiler çalıştıkları kurumlarda İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma koşulları olması, yetkililere bu koşulları denetleyerek, uymayanlara 'caydırıcı cezalar' vermesi konusunda sık sık çağrıda bulunuyor.