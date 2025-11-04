YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özdemir köyünde meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı olayının failini kısa sürede tespit ederek şüpheliyi yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde meydana gelen asayiş olaylarını aydınlatmaya devam ediyor.

Olay, 19 Ekim 2025 tarihinde Iğdır’ın Özdemir köyünde T.O. ve M.G. isimli iki vatandaşa ait 2 adet motosikletin çalınmasıyla gerçekleşti. Faili meçhul kalan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan JASAT ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri, titizlikle yürüttükleri araştırmalar neticesinde şüpheliyi belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının şüphelisinin motosikletlerin çalındığı köyde ikamet eden İ.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.