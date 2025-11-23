YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında silah kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığına dair alınan ihbarlar üzerine harekete geçti.

20 Kasım 2025 tarihinde, (F.İ.), (M.Ü.) ve (A.I.) isimli şüphelilere ait iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler şunlar:

1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği

4 adet yarı otomatik av tüfeği

1 adet el telsizi

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan (F.İ.), (M.Ü.) ve (A.I.) isimli 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.