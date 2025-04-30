Iğdır’da kanlı kavgada mahkeme kararını açıkladı

Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyünde 13 Temmuz 2022'de akraba olan husumetli aileler arasında köy meydanında kavga çıktı. Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Tabancayla vurulan ve durumu ağır olan Suat Çekim (35) Erzurum'daki Şehir Hastanesi'ne, diğerleri ise Tuzluca ve Iğdır'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Çekim, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, her iki aileden kavgaya karıştığı belirlenen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u "Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü sonraki süreçte serbest kaldı.

3 KEZ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

Olaya ilişkin Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 6'sı tutuklu toplam 53 sanık ve avukatları katıldı. Tarafların savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında 3 kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Levent Çekim, Şahismail Çekim, Yener Çekim, Mehmet Çekim, Mehmet Sadık Çekim ve Seyat Çekim'i 35'er yıl 3'er ay hapse çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Çekim, Vedat Çekim, Sedat Çekim'e ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararla birlikte 3'ünün de ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti. Biri çocuk, 10 kişi hakkında beraat kararı veren mahkeme, diğer sanıkları ise çeşitli para cezalarına çarptırdı.